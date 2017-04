Pasión en las calles de almería

Iniciada la Semana Santa la pasion se vive de distintas maneras. La Pasion de nazarenos y penitentes, de costaleros y mantillas, de olor a incienso y azahar. Momentos sublimes de marchas procesionales y plegarias hechas rezos, de saetas y de noches, que embriagan a aquellos que contemplan con ojos lacrimogenos el discurrir de la pasion, de la pasion de jesus el nazareno, de aquel que hizo que hoy volvamos a sentirla y rememorarla, incluso para a aquellos en los que se dicen no comulgan con esto, que esta desfasado, pero son los primeros que si se toman o exigen sus dias de vacaciones, respetable, pero que no a taquen y difamen de estas cuestiones,que mantenga el respeto que ellos exigen, pero que no lo hacen. Que si no quieren creer, que respeten a los que si creemos, que se dejen intentar prohibir y vean que los que si creemos respetamos e incluso ponemos la otra mejilla, pero ya esta bien que nadie les invita a que nos acompañen, pero no entren en capillas y realicen pintadas en contra de los que si creemos. Por esa cuestion de respeto, les digo que nos dejen en paz, que opinen de otras cosas y ya que ellos no creen, yo nos les voy a convencer, que se dediquen a otras cuestiones, tal vez a la hipocresia de una sociedad exenta de valores, pues muy bien, como yo les voy a respetar en sus actos ellos que me respeten que no opinen de algo que ni les va ni les viene. Pero para que ellos vean, nosotros somos respetuosos, respetamos sus creencias, pero ya esta.Nadie estamos en posesion de la verdad y menos de interpretar las creencias que son personales, pero la pasion en los templos vivos, de calles y plazas, desmuestran con sus gentes, que esto va mas alla, lo hemos podido ver este domingo de ramos, como la multitud de gentes ha estado viendo las distintas hermandades, por ello me descubro, esa es nuestra fe, nuestra religiosidad popular, que se demuestra en que los templos se hacen pequellos y las calles se abarrotan de fieles, viendo los distintos pasejes de la pasion.