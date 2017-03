Cuando te sientas delante del televisor a ver cualquier deporte lo haces con la convicción de disfrutar y de palpar algún momento que, como poco, se quede guardado en tu retina. Cada uno lo hace con su equipo, del que aún guarda recuerdos que parecen no estar en la memoria, pero también lo hace con ciertos clubes. Para mí uno de ellos es el FC Barcelona. Solo por la presencia de Messi. Cuando uno de los mejores jugadores de la historia decide reventar el partido, lo hace. Y ahí te quedas tú con la boca abierta cual párvulo. También ocurre a menudo con el Real Madrid. Últimamente no sabes qué equipo te vas a encontrar hasta el minuto 80, aunque a partir de ahí como vengan mal dadas, prepárate. Se desconoce la causa de esas remontadas, pero se ha convertido en una seña de identidad del club de Concha Espina. Y los rivales lo saben. Luego está Cristiano Ronaldo, que como el astro argentino tiene su propio aura. Y más reciente es el fenómeno Sergio Ramos. El de Camas no se cansa de acumular instantes para el momento. Tenía en su cartera postales de Múnich y Milán y desde anteanoche tendrá una de Nápoles. La caldera que montaron los napolitanos en busca del más difícil, la silenció el central con dos testarazos (aunque la UEFA solo le otorgó uno). Siendo honestos, si no estuviéramos viviendo este momento no creeríamos que sería real. Un defensa decidiendo partidos en la portería rival. Y de cabeza. Sergio Ramos tiene una puntualidad ofensiva que ya es ilógica. Unos goles que lo están convirtiendo en leyenda. Unos goles que están opacando bastantes despistes en el área propia. Unos goles que dan más que quitan y eso ya es mucho. Unos goles que, en definitiva, acaban dando títulos. Anteanoche fue San Paolo, ¿quién será el próximo? Como no somos de adivinar el futuro, ahí estaremos delante del televisor para paladear esos pedacitos de historia.