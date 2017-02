Es una de las múltiples canciones que adoro del grupo Izal, pero también vale para explicar lo que debería suceder en la UD Almería. A nivel de presidencia, entrenador y jugadores. Todos los estamos tendrían que estar expuestos a una pequeña gran revolución, cada semana que pasa el juego es igual de deprimente, Soriano se queda sin argumentos y Alfonso García carece de cualquier tipo de estrategia para revertir la situación. Pinta mal, muy mal, la supervivencia rojiblanca en segunda división. Queda mucha competición y eso es a lo que se aferran los aficionados y jugadores para intentar no ver el precipicio tan de cerca, aunque la realidad, es decir la clasificación, no invita a relajarse. Es posible que haya gente que este articulo que están leyendo les parece un tanto impertinente. No me enorgullezco de ello, pero sí tengo la libertad para expresar lo que quiero. De eso trata esta profesión. Más aún cuando preguntas. Ni el entrenador, ni la comunicación del club han estado a la altura de las circunstancias. La verdad que Soriano demuestra una vez más que el cargo le viene en ocasiones grande. No es tan fácil quitarse las botas y sentarse en el banquillo. Si lo que se buscaba era amedrantar a los profesionales de la comunicación creo que van a conseguir todo lo contrario. Y si viajar se le da mal al Almería, esta jornada llegan a Tenerife en busca de una misión casi imposible. Tanto por el paupérrimo balance de los rojiblancos fuera de casa como del buen momento que está atravesando el equipo chicharrero. Cuartos en la clasificación y con futbolistas que están realizando una gran temporada. Josep Luis Martí apuesta por un 1-4-4-2 ocupando racionalmente el campo tanto en ataque como en defensa. El venezolano Dani Hernández tiene en el juego aéreo a su gran aliado, su veteranía le ha hecho ser mejor portero. Una línea defensiva que supera los 30 años y con amplia experiencia, que contrasta con la irrupción de Jorge Sáenz subido de la cantera y rindiendo a alto nivel. Vitolo es el encargado de dar equilibrio en el centro del campo porque los futbolistas de ataque del conjunto tinerfeño les cuesta replegar y volver a posiciones de partida. Aaron Ñiguez, Perdomo y Suso Santana se repartirán las dos posiciones de banda. Tres jugadores de alto nivel y calidad. En punta Choco Lozano acompañado de Ndiaye, la auténtica aparición de la temporada. Ndiaye se mueve por todo el frente de ataque y su velocidad y potencia le han llevado a ser el máximo goleador del equipo con siete goles. Sin duda un rival muy peligroso en las transiciones ofensivas.