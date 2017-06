Perro de hortelano

Londres, 15 de junio de 2017. Estimado Navarro, sigo con mucha atención tus informaciones acerca de la posible venta del club a un grupo inversor asiático. Los días van pasando, la venta no se cierra y el proyecto de la próxima temporada sigue sin arrancar. Espero que no estemos perdiendo el tiempo y que Alfonso García no ande mareando la perdiz, que es lo que parece. Tras poner trabas en lo económico y alcanzar un acuerdo satisfactorio, se saca de la manga la imposición de mantener en el club a ciertas personas. Parece que no quiere vender y que busca cualquier excusa. Esto me descoloca más aún. Si no quieres vender el club, no lo hagas, pero muestra entusiasmo y haz las cosas de diferente manera. Alfonso puede devolvernos a primera si quiere, pero no con la desidia de las 4 o 5 últimas temporadas. Que siga en el club y que deje trabajar a Lozano y a Ramis. O si no, que venda de una vez. Parece el perro del hortelano, ni come, ni deja comer… PD: Lozano, Ramis y Fran Fernández en el filial deberían seguir sí o sí.