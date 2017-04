Preguntas de madrugada

Este Almería tiene otra pinta, convertido en un equipo con más empaque, y al que no le da miedo salir fuera de su feudo. Los guarismos dan fe de ello, con diez puntos de los últimos quince, seis de ellos de visitante (antes, sólo tres de 42 posibles), siendo la única derrota en el campo del intratable Levante. Expuesto esto, uno, sin poder conciliar el sueño, se formula diversas preguntas en vez de contar ovejas. ¿Por qué se tardó tanto en echar a Soriano? Es de desalmados querer que una persona se quede sin puesto de trabajo, pero en el plano futbolístico ha resultado lo mejor. Y no es sólo opinión del que suscribe, sino que es raro el jugador que no pase por la sala de prensa y compare la intensidad de las sesiones del maño con las de Fran y Ramis. Y esto no es culpa única de Soriano.

¿Por qué algunos no entrenan con la máxima intensidad independientemente de que el entrenador apriete más o menos las tuercas?, ¿hasta qué punto es culpa del técnico esta intensidad? En cuanto a nombres, ¿por qué estuvo tanto tiempo Azeez sin jugar? Su vuelta al verde ha resultado clave en la transformación de la UDA. Continuando con laságuilas verdes, ¿qué sentido tiene que se marche Uche en junio para regresar en febrero? Y una vez dejado escapar el año pasado, ¿por qué no llegó en enero en vez de febrero? La salvación puede decidirse por un punto y cada semana es fundamental. Otra pregunta es por qué se permite que haya componentes del plantel que lancen dardos (incluso algo más que eso) a la afición que le da de comer. Por cierto, en el caso de que se consiga la permanencia, ¿se subsanarán la multitud de errores que se repiten año tras año o se seguirá viviendo de la improvisación? Por último, ¿es normal que el hijo de Alfonso reconozca que su padre "necesita estar más centrado en sus negocios" en los meses más importantes de la historia del club?