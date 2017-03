Prohibir no es gestionar

En volandas a la anulación de la actividad de la caza en los tres parajes naturales de la provincia de Almería (Desierto de Tabernas, Sierra Alhamilla y Karst en Yesos de Sorbas), me cuestiono los posibles escenarios futuros, medioambientalmente hablando, y no visualizo positividad añadida. La prohibición de la actividad de la caza en un territorio origina la disminución o desaparición total de la gestión cinegética del territorio, hecho que se incrementa cuando se trata además de propiedades privadas. La no realización de gestión cinegética supone, entre otros muchos más aspectos socioeconómicos, la desaparición de tareas tales como la realización de siembras de cereal, instalación de puntos de alimentación suplementaria, limpieza y mantenimiento de nacimientos de agua, el control de poblaciones animales que originan daños a la agricultura y accidentes en carreteras, la eliminación de jornadas laborales de guardería privada con la consecuente pérdida para Agentes de Medio Ambiente y Agentes del Seprona, de colaboradores altruistas... Todos estos trabajos son desarrollados por cazadores de forma gratuita para la sociedad y además aportando ingresos económicos a las arcas públicas al tener que pagar tasas anuales por poder cazar, en la mayoría de los casos, en terrenos que son de su propiedad. Son numerosos, e incluso cercanos, los ejemplos negativos que provoca la anulación de la gestión cinegética en un territorio. Sin ir más lejos, la declaración de Parque Natural de Sierra Nevada obligó a la suspensión inmediata de la caza y originó unas superpoblaciones de cabra montés y jabalí, favoreciendo aspectos tales como la extinción de algunas zonas de poblaciones de perdiz roja y conejo (eslabones esenciales de la cadena trófica para especies protegidas) dado a la superpoblación de jabalí sobre estas especies de caza menor; o las grandes mortandades sufridas en cabra montés por la sarna sarcóptica consecuencia de una densidad superior a la capacidad de carga; o los puntuales brotes de tuberculosis en jabalí por hacinamiento. En mi opinión, técnicamente es contraproducente prohibir la caza ordenada en un territorio. Si a todo esto añadimos que existen posibilidades legales para permitir la gestión cinegética en los parajes naturales y la importancia económico-cultural que tiene esta actividad en el mundo rural de nuestra provincia, creo y deseo que el sector cinegético y la administración andaluza deben trabajar unidos, ya que prohibir no es gestionar.