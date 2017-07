Londres, 6 de julio de 2017. Estimado Navarro, no está mal que después de más de tres semanas desde que se acabara la liga por fin el club anunciara los dos primeros fichajes, René del Girona y Fernando del UCAM, que dejan la puerta cerrada tras las necesarias salidas de Casto al Alcorcón y Julián al Wisla con Fran Vélez. Sin embargo, es inevitable pensar las dificultades que el Almería está teniendo para realizar fichajes. Quizás porque el club en los últimos años es poco de fiar y ya no atraemos a los futbolistas que solíamos atraer hace no tanto. El hecho de que el presidente demuestre su poca pasión por la entidad y sus ganas de vender tampoco ayudan mucho a dar estabilidad. ¿Otra puerta cerrada? No obstante, quiero creer que Iban Andrés, Lozano y Corona van a demostrar a los agoreros que las cosas han cambiado y serán capaces de hacer un equipo decente. No lo tienen muy difícil, tras los esperpentos de las últimas temporadas. Por otra parte, deseo que no esperemos al mercado invernal para recuperar a Kalu Uche.