Almería, 29 de junio de 2016. Estimado Piñeiro, confieso que me sorprendió el ejercicio de transparencia llevado a cabo por Corona. Espero que no sea una mera declaración de intenciones, sino la piedra filosofal de su manejo en la dirección deportiva, un cargo que por la discreción en las negociaciones suele estar cubierto de mucha neblina, lo que a la postre provoca desinformación. El talaverano llega con el dedo índice pulsado sobre el botón F5 del teclado del despacho que durante muchos años ocupó Alberto Benito, con quien nunca hizo buenas migas por aquello de tener formas distintas de ver la vida. Puso encima de la mesa las pautas o líneas maestras de lo que será su modo de actuar y el mensaje es esperanzador: recuperar el vestuario, hacer partícipe a la grada, poner cordura en los fichajes y sentido común. El anuncio de una nueva era con Ibán Andrés con peso específico, Lozano como adorno y Soriano al acecho. PD: El telediario era la venta, no hay más.