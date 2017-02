Pulseritas

Sé que no soy objetivo. Vaya esto por delante, sobre todo para aquellos que luego me escriben pidiéndome objetividad. Es una columna de opinión, y como tal me despacho. No necesito justificación, pero a veces aclararlo no está de más porque me puede la pasión. Igual, y por si acaso, la objetividad no existe, pero supongo que es material de debate para otro foro. Listo, era eso para comenzar a hablar de nuevo de Leo Messi. Estoy enamorado de Messi y lo digo para aquellos que dicen que el amor es solo un instante. Lo nuestro perdura porque él hace que me vuelva loco cada vez que pisa la cancha. Aunque no la toque, me gusta igual, porque me genera una cosa rara, mariposas en el estómago, mientras espero que haga una genialidad. Yo sé internamente que en un momento, en ese instante, en un abrir y cerrar de ojos, en ese espacio acotado de espacio-tiempo Lionel aumentará su conquista sobre mí y sobre millones de mortales que en silencio escriben cartas de amor pegados al televisor. Ya lo dijo Guardiola y lo reafirmó Caparrós, "cuando Messi se proponga defender, será el mejor defensor del mundo". Es así, todo lo hace bien. Como en la pareja. Como el tipo que cuida la relación, eso que tanto se reclama en nombre de la corrección. Esa cursilada de que al amor hay que alimentarlo todos los días. Esa tilinguería, la que odio en los otros, la descubro en mí solamente viendo a Leo levantándose las medias. De ahí en adelante, todo es satisfacción. Siempre lo salvo de la crítica, porque me veo obligado a defenderle. Porque hay quienes le quieren hacer daño físico y del otro, con toda la intención. Porque sé que el tipo me va a resarcir en el próximo capítulo. Lo escuché la semana pasada o me lo inventé, no me acuerdo. Alguien, tal vez Simeone, refiriéndose a la posición de Messi dentro del campo, lo comparó con la pulserita todo incluido que te ponen en los hoteles o en los estadios, que te permite moverte por todos lados. Libertad le llaman a eso. Lo más preciado de los seres humanos.