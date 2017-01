Querido rey Alfonso...

Londres, 5 de enero de 2017. Estimado Navarro, hoy es la Noche de Reyes y miles de niños almerienses se irán a la cama ilusionados a la espera de recibir sus regalos mañana. Para la afición rojiblanca no habría mejor regalo que ganar el partido ante el Getafe y así empezar con buen pie el año. Pero los aficionados también están expectantes a ver que depara este mercado invernal, aunque la norma suele ser la decepción, ya que el club no acaba de firmar las carencias históricas que tiene. Por lo que se dice, va a haber bastante movimiento en cuanto a renovaciones, salidas y, ojala, llegadas. Puertas y Casto han iniciado las negociaciones para quedarse, aunque el punto de partida parece muy distante. En cuanto a las bajas, mucho se dice pero poco se concreta. Y en las entradas más de lo mismo. Yo le pediría al Rey Alfonso un central (suspiro por Saveljich), dos mediocentros y un 9. Si además de eso viniera algo más, pues bienvenido sea, pero lo del central, el mediocentro y el 9 me parece primordial. PD: ¡Feliz año nuevo!