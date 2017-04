¿Quieres ensuciarte los pies?

El Lavatorio de los pies en Jueves Santo es un gesto central de la liturgia de este día que se repite en nuestras celebraciones año tras año, Jesús les lava los pies a sus discípulos, el maestro los sirve, rompe la lógica de su tiempo y una vez más nos muestra una escala de valores invertida.

Cuando Jesús lava los pies a sus discípulos, estos los tenían sucios de patearse los caminos, de llevar consuelo a los desheredados, de denunciar las causas que los expulsaba del sistema; sucios de compartir el sufrimiento y la aflicción de las personas con las que se encontraban; sucios porque tendrían que jugarse la vida por ser libres y fieles a sus convicciones, a Dios.

El gesto lo seguimos repitiendo y aparentemente nos dejamos lavar los pies por Jesús, claro que en una sociedad donde lo limpio, lo pulcro, donde el no meterte en lo que no va contigo o te afecta es lo que impera, donde los derechos humanos y la dignidad de las personas pasa a un segundo plano, donde la naturaleza es esquilmada en provecho de una minoría, ¿qué tendrá que lavarnos a nosotros Jesús?

Este gesto tendría toda su validez si nos presentásemos ante Jesús con unos pies sucios porque no nos quedamos tranquilos con los casi 45 refugiados que hay en Almería en un drama que afecta a millones de personas. Sucios porque no nos desentendemos de los inmigrantes que hay en nuestra provincia, con o sin papeles. Pies sucios porque nos oponemos a las leyes que no respetan los derechos laborales de las personas, que no aseguran una vivienda y un mínimo para poder vivir, que no garantizan un trabajo digno que no construyen una sociedad decente. Pies sucios por preocuparnos y ocuparnos para que nuestra economía no genere personas descartadas.

Merecería la pena presentarle estos pies, sucios y curtidos por el compromiso, la solidaridad, el amor, que dan plenamente sentido a una religiosidad que se fragua en la calle, en el banco, en la empresa, en la política, en la naturaleza, en el mundo.

Termino con una cita de San Juan Pablo II en su visita a Canadá en 1984:

«Las necesidades de los pobres son de mayor prioridad que los deseos de los ricos; los derechos de los obreros son de mayor prioridad que el maximizar las ganancias; la conservación del medio ambiente es de mayor prioridad que la expansión industrial desenfrenada; la producción para satisfacer las necesidades sociales es de mayor prioridad que la producción con propósitos militares»