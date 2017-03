Quítame allá esas grasas

Tengo que agradecerle a mi madre que desde muy pequeño me hiciera arrimar el hombro en cuanto a tareas domésticas se refiere. Desde lo más básico como hacerte la cama o recoger la mesa, pasando por la cadena de montaje de fregar los platos mientras tu hermano los aclara, hasta ser el encargado de limpiar de cabo a rabo el cuarto de baño pequeño los martes y los sábados. Gracias a que ella me enseñó (o al menos lo intentó) a barrer, fregar y planchar, puedo decir que a día de hoy no soy un completo inútil. Y aunque mi propia naturaleza hace que no se pueda decir que sea una persona limpia ni ordenada, ni de lejos, tengo claro que si ahora me cuesta horrores poner una lavadora es por mi condición de vago, no por mi condición de hombre.

Desde aquí le pido perdón a mi santa madre por aquellas interminables luchas que mantenía conmigo para que arreglara mi cuarto, porque ahora lo sé, porque tristemente sólo te das cuenta, cuando lo sufres en tus propias carnes, de que, hombre o mujer, o te pones el mono de trabajo o la casa se convierte en una leonera en unas pocas horas.

Pero ni por ésas un bote de desengrasante me haría darme por aludido, ni como hombre, ni como mujer, ni como persona. ¿Quién limpia los filtros de la campana extractora? Porque el dichoso bote de quitagrasas del patrocinador de la Carrera de la Mujer sirve para eso, para limpiar ropa y hasta para dejar lustrosa la embarcación que todos tenemos. Del mismo modo no me ofendería con los tomates, la pulsera o la braga para el cuello que también iban dentro de la bolsa del corredor. Más que nada porque no me imagino que nadie que organice este evento, de carácter solidario y para reivindicar los derechos de la mujer, sea lo suficientemente estúpido como para pretender justamente lo contrario. Otra cosa es que se quiera uno ofender por todo, tan de moda últimamente, o usar un acontecimiento deportivo como arma política arrojadiza. Si está claro que política y deporte, cuanto más lejos, mucho mejor.