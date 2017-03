Ramis, un entrenador

Con sorpresa, como casi todo lo que pasa en la UDA llegó la noticia de que Ramis se convertía en el nuevo técnico. Muchos partidarios tenía Fran para seguir al frente de la nave, como si "ser de la tierra" te diera más puntos en la tabla. Los buenos números del técnico no pueden tapar la imagen insulsa ante el Huesca. Se apresuraron a decir en las altas esferas del club (Alfonso y Lozano) que buscaban a alguien con experiencia en la categoría y por ahí Ramis no. Pero Ramis gana en otras muchas cosas. En las categorías inferiores del club blanco dejó una excepcional huella. Es un gran entrenador que el tiempo dirá si se queda anclado en segunda o es capaz de dar el salto a la élite. Lo que si es demostrable es el buen juego que ofrecen sus equipos, su gusto por el fútbol ofensivo y la idea de salir a ganar en cualquier escenario. Obviamente hacerlo con jugadores del filial blanco parece más fácil, pero Zidane no lo consiguió. Lo cierto es que tiene dos importantes retos que cumplir en tres meses. El primero es el de mantener al Almería. Ahí comenzará a ganarse una reputación "entre los mayores". El segundo es convencer a toda esa muchedumbre de aficionados y periodistas que no confían en que sea la solución. Bien porque no tiene la experiencia, bien porque no lo conocen o simplemente por la idea de ir a contracorriente que tan buena pose deja. Creo en Ramis. Me parece un excelente entrenador. Arriesga viniendo al Almería, como arriesga el club con su fichaje. Supongo que la única forma de salvarse es arriesgando. Y el primer rival es el más difícil. El Levante está realizando un excelente curso de la mano de Muñiz y tiene futbolistas desequilibrantes en todas sus líneas. Desde Raúl Fernández en la portería (portero menos goleado) a Roger (pichichi). A raíz de esa estabilidad el equipo de Muñiz crece, siendo muy peligroso su juego exterior: Jason, Paco Montañes y Morales. El centro del campo con Insa como creador y Lerma más posicional eleva a un equipo que estará en Primera.