Ramis se pone la venda atisbando la herida

Conviene no dejar caer en saco roto las declaraciones de Ramis en La Manga en las que abiertamente reclamaba 3 o 4 fichajes más de cierto nivel para "equilibrar el equipo y dotarlo de solidez y competitividad". En primer lugar por el contexto que las hizo, a los medios oficiales del club, sin morderse la lengua acerca de las carencias que ve actualmente en la confección del plantel. En segundo término porque hasta el 31 de agosto hay margen para corregirlo.

Sin repudiar los refuerzos que ya han llegado, el técnico catalán venía a demandar tres o cuatro retoques de campanillas que puedan darle un salto de calidad al bloque, ya que es comentario común que hasta la fecha la UD Almería ha podido mejorar la segunda unidad, pero necesita de un primer espada por posición para tener un plantel de plenas garantías que, de paso, y tampoco es baladí, ilusione a una afición que hasta ahora anda entre el mosqueo y la expectación.

Ramis se pone la venda antes de tener la herida porque si el problema no se solventa ahora ya no podrá hacerse hasta la ventana invernal de enero y quien pagará las consecuencias será principalmente él. Solo hay que mirar el largo listado de 'cadáveres' que Alfonso García ha dejado en el banquillo sin llegar a comerse el turrón. El tarraconense es muy consciente de ello y sin desbarrar ni hacer aspavientos, ha puesto en el dedo en la llaga para que la dirección deportiva cumpla.

La labor de Corona e Ibán Andrés hasta la fecha está resultando frenética. Nadie puede discutir que reconstruir un plantel casi desde cero no debe ser tarea sencilla, pero una vez realizado lo que podría denominarse 'trabajo sucio', toca ponerle la guinda al pastel acertando con los tres o cuatro fichajes que demanda el entrenador. Ramis también dijo que todo estaba consensuado, por lo que el día de mañana no podrá quejarse de que no se trajo lo que pidió. Otro deporte común entre los entrenadores.