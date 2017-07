Ramis reclama lo que cualquier aficionado

Ramis reclama más jugadores. Y no solo él. Creo que todos reclamamos la llegada de jugadores que le den un plus a esta plantilla, porque a mi juicio lo que hasta ahora ha llegado ha servido para mejorar el fondo de armario, pero mucho me temo que no para hacerlo más competitivo, ya que encontrar recambios de garantía para jugadores como Ximo, Borja o Quique no va a ser nada fácil. Esos sustitutos serán los que determinen que el equipo sea más o menos competitivo, aunque sigo expectante por conocer de boca del propio entrenador cuál es el objetivo con el que en agosto arrancará la liga el equipo rojiblanco. Ramis tiene estos días muy cerca al presidente y a buen seguro le habrá hablado claro de hasta dónde puede llegar esta plantilla con los jugadores actuales, futbolistas que, tal y como comentaba la semana pasada, en algunos casos no van a seguir o no entran en los planes de Ramis, pero hasta que se decida su futuro, como tienen contrato con el club, tienen que estar ahí. Los buenos, los que consideramos pueden marcar las diferencias, están por llegar, o al menos eso creemos. Jugadores TOP que vengan a darle a esta plantilla un plus que la haga ser mucho más competitiva en cada partido ya que, en definitiva, es lo que demanda la grada. Un equipo que pelee y no se arrugue ante nadie, pero que a pesar de los jugadores que han llegado -mucho me temo que el propio Ramis se ha dado cuenta- no es suficiente como para decir que a día de hoy esta plantilla supera con creces a la de la temporada pasada y que los refuerzos pueden aportarle muchas cosas al equipo. El tiempo pasa y el Almería está a poco más de un mes para arrancar el curso y mientras otros equipos están ya totalmente perfilados y trabajando prácticamente con todas sus armas, el Almería aún está en fase de construcción y eso desespera a más de uno.