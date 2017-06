Ramis no me termina de convencer

Tengo que confesar que no me esperaba la renovación de Luis Miguel Ramis. Me pareció muy lícito lo del papelito que sacó tras la última rueda de prensa frente al Reus, donde venía a reflejar los números del equipo tras su llegada al banquillo.Esos números están ahí, pero ¿realmente Ramis es el entrenador que queremos para devolverle a la afición una ilusión perdida? Pienso que habría que haber esperado un poco más. La prisa para los encargados de darle forma a la plantilla de la próxima temporada, pero no tanta para encontrar a ese técnico que reúna perfectamente el perfil que se adapta a lo que el club quiere. Ya la temporada pasada la dirección deportiva del club se dejó llevar por algo muy parecido. Se confió en Fernando Soriano cuando muchos creíamos que era un error, y el tiempo nos dio la razón. Hay que dejar los sentimentalismos al margen y analizar la situación. No vamos a discutir los números de Ramis, pero a la hora de competir, ¿lo ha hecho con garantías? Al margen de los ataques de entrenador frente a Córdoba y Mallorca, que casi le cuestan al equipo la permanencia, y excepción hecha de los partidos frente a Nastic y Elche, ¿a qué rivales ha tenido que enfrentarse el Almería? No hagamos memoria, no hace falta, sólo recordemos el último partido ante un Reus que, por mucho que queramos darle la vuelta a las cosas, vino de vacaciones a Almería, ¿o no se notó en el campo? El equipo no ha estado a la altura de las circunstancias. Ramis, en el área técnica con las manos en los bolsillos... jugándose lo que se jugaba el equipo… mirando hacia otro lado cuando se le encaró un jugador al ser sustituido… No me convence, hubiera esperado un poco más para ver que ofrecía el mercado y no olvidemos los cuatro puntos que le dejó Fran Fernández, si no llega a ser por ellos, no hubiera sido posible la salvación. Sólo el tiempo me dará o me quitará a razón.