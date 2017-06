Ramis sí, pero hay más...

Dejaba Ramis un papel sobre la mesa de la sala de prensa tras hablar y ganarle al Reus. En la hoja, los puntos que había sumado el Almería en las últimas 13 jornadas. Desde su llegada. Los números hablaban por sí solos. Eran positivos. Le habían dado para salvarse al Almería. Y yo que me alegro. Decía en rueda de prensa que había conseguido lo que muchos pensaban imposible. Y es cierto, hubo quien desconfiaba (casi todos). Yo dudé -y mucho-, pero no de que el equipo se fuera a salvar. De eso no tenía ni idea. Dudaba de Ramis. No lo conocía. Venía de entrenar al Madrid Castilla y nada más, no tenía experiencia ninguna en Segunda División ni en situaciones similares. Y, sin embargo, Ramis ahora saca pecho. Y hace bien, se ha ganado su renovación o, en su defecto, un contrato en cualquier otro lugar. Su equipo se ha impuesto a todos esos equipos que no se jugaban nada en el tramo final de temporada y ha perdido casi contra todos los que tenían algo en juego, a excepción del Nástic y un Elche que firmó una de las peores segundas vueltas de la historia de la categoría de plata. También es cierto que sin los cuatro puntos que logró Fran Fernández, el técnico del filial que durante dos jornadas hizo de interino, el Almería ahora estaría en Segunda B. Fernández también puso varios de los pilares que luego utilizó Ramis en sus esquemas. Pero hay que tener en cuenta que Soriano dejó a un equipo desmembrado y hundido y entre Fran y Ramis lo recuperaron. Y eso tiene mérito. Con Ramis hemos visto a un Almería capaz de recuperarse de cualquier varapalo y de mantener la cordura con el marcador a favor o en contra. El equipo ha sido rígido en defensa y pulcro en ataque, aprovechándose de un Quique que, sin ser un virtuoso, está ahí para meterla. No se olviden de este delantero porque de él depende buena parte de la salvación. O de Borja, que rearmó la media. Incluso de Motta, que mandó a Ximo al centro y se fue soltando hasta convertirse en un puñal. Incluso de Uche y sus goles cruciales.