Empezó el curso como un cohete. Jugó las siete primeras jornadas de competición, seis de ellas saliendo de partida (sólo fue suplente entre semana en la Condomina), viendo portería ante el Cádiz y el Rayo. En los 19 encuentros restantes Azeez sólo ha jugado 15 minutos ante el Levante (jornada 9), 74 ante el Mirandés (19) y dos ante el Oviedo (23). La situación es rara cuando menos tratándose de un jugador que ha disputado un Mundial con esa Nigeria que casi se mete en los cuartos en Brasil, jugando 44 encuentros en Primera (aunque haya algunos que también han saboreado la máxima categoría inexplicablemente). Sin duda, es un mediocentro con cualidades para Segunda, máxime en un equipo que las pasa canutas para salir del descenso. Y no es sólo que no juegue, es que en Tenerife, sin ir más lejos, se quedó fuera de la convocatoria. Consultando varias fuentes, ninguna tiene la certeza de qué ocurre, aunque todas coinciden en que el tema puede ir en que acaba contrato en junio. "Aquí si no renuevas, te castigan", me asevera un trabajador del club. Sin conocer la razón exacta de la situación, cabe situarse en varios escenarios. Uno es el de líneas anteriores, lo que hablaría fatal de un club que milita en la LFP, más con las urgencias por las que está pasando. Otro es que no sea del gusto de Soriano, algo que no parezca que se sostenga, viendo que fue indiscutible en los primeros compases de liga. También podría ser que deportivamente no lo merezca (¡pero es que hasta se queda fuera de las convocatorias!) por equis razones. En este escenario es trabajo del cuerpo técnico recuperarlo para la causa, ya que Azeez al cien por cien debe jugar en este equipo. Cuando algo no funciona hay que tocarlo. Probó Soriano con cinco defensas en Tenerife (el gol en el 9' trastocó todo). ¿Y Azeez al mando de la sala de máquinas?