No importa que se llegue a las cortas vacaciones navideñas después de una racha de cinco victorias consecutivas o se haga tras un bache de otras tantas derrotas, la semana de descanso, de parón liguero en todas las categorías del fútbol en España, debe ser disfrutada al máximo por todos los equipos, hayan hecho o no sus deberes en el primer tramo de la temporada. Estén o no en descenso. Y digo disfrutar refieriéndome a apagar por completo el chip futbolístico y empaparse de lo cotidiano, de las quedadas con los amigos, cenas familiares, de empresa o simplemente viendo una película, de las infumables de Antena 3, un domingo por la tarde mientras comes castañas recién hechas sin pensar en que tienes que jugar un partido. Para los jugadores llegan días para destensarse, para olvidar un par de semanas esa disciplina diaria que imponen los clubes en cuanto a horarios, dietas y demás. Toca disfrutar de más tiempo de ocio, aunque sin pasarse, que luego la cuesta enero se hace muy dura sobre el césped si algunos se pasan con los polvorones o el anís. Son fechas de retorno al hogar para los que defienden escudos lejos de su tierra y de su gente; llegan días para recargar pilas junto a los seres queridos y coger fuerzas para los diferentes retos que haya que cumplir en la segunda vuelta. Da exactamente igual qué metas sean, todos los conjuntos tienen una y necesitan toda la energía posible en este ecuador de la temporada para encarar el segundo y más complicado tramo. Aún queda mucho por delante, no hay nada ganado ni perdido, las cosas pueden cambiar mucho con la cantidad de puntos que quedan en juego en las distintas competiciones. Y todo esto se lo digo en un estado de resaca constante que me persigue desde que empezó diciembre. Yo no tengo parón (laboralmente hablando), pero tampoco me debo a la disciplina de un club, así que beberé vino como los peces del villancico para recargar pilas a mi manera durante la ausencia de partidos estos dos próximos fines de semana.