¿Refuerzos?

Uno entiende que cuando un equipo acude al mercado invernal es, primero porque las cosas no están saliendo; segundo, porque hay jugadores que están rindiendo por debajo de su nivel; y tercero, porque se pretende mejorar lo que ya hay. De todos eran sabidas las carencias que tenía esta plantilla, no solo de esta temporada. Este curso no hacía falta esperar a diciembre para saber dónde flaqueaba y, se acudió al mercado con el firme propósito de enmendar lo que estaba mal y mejorar lo presente. Ya no se trata de ir por ir. A veces es mejor no hacerlo que hacerlo para nada. Y los resultados, por ahora, están ahí. Solo hay que ver el rendimiento y lo que están aportando los jugadores que llegaron para mejorar lo que ya había. Tan solo la aportación de Borja se puede decir que es lo único que ha mejorado, y poco más, ya que tanto Henrique como Álamo, Yoda, Uche, o Motta parece claro que no han mejorado. Es más, el equipo, y es mi modesta opinión, ha salido perdiendo, ya que jugadores como José Ángel, Iván o Chuli, eran mucho más interesantes. Es más, se marchó José Ángel siendo el tercer centrocampista que más minutos había disputado y fue una salida que nadie entendió. Ya lo dijo en su día Paco Flores, o incluso Unai Emery, que fueron los que primero nos abrieron los ojos de lo que es el fútbol profesional, entrenadores que no creían mucho en el mercado de invierno, entre otras cosas porque los que llegan o no juegan o no tienen ritmo de competición, y los que lo hacen fuera de forma, necesitan un tiempo que el equipo no tiene. Y es que una vez más se ha demostrado, por lo menos en el Almería, que recurrir al mercado de invierno no ha sido un acierto, ya que apenas si se han cubierto las carencias de la plantilla y los jugadores que llegaron están aportando más bien poco al equipo. Para eso, mejor mirar en las bases, donde a buen seguro encuentras jugadores en plena forma y con unas ganas tremendas de comerse el mundo.