Reinicio y comunión

Londres, 29 de junio de 2017. Estimado Navarro, tengo que reconocer que la rueda de prensa de Corona me sorprendió gratamente. En líneas generales, fue bastante transparente y el caudal de información tan alto que sería difícil destacar un solo titular. Analizó punto por punto la actualidad, incluida la posible venta de la entidad que en este diario se ha venido contando. Se le notó incómodo cuestionado sobre Soriano y un poco difuso explicando lo de Lozano, pero por lo demás creo que quiso demostrar que está capacitado para reiniciar el proyecto y buscar la comunión con la grada, tan quemada tras las últimas temporadas. Si busca eso, solo se consigue rompiendo con el pasado y no viviendo de él. En este sentido, la salida de Fran Vélez es una buena declaración de intenciones. Esperemos que sus decisiones sean tan acertadas como esta. PD: Algún día tendremos que hablar de la fantasmada de Alfonso diciendo que íbamos a ser noticia en los telediarios. Espero que no sea por el enésimo retorno de Soriano…