Renovación sin ilusión

Tan urgente era la renovación de Fran Vélez? ¿Tantas novias podría tener? Las redes sociales echan humo, pero más incredulidad hay entre la afición rojiblanca, que no entiende cómo el club ha dado prioridad a una renovación que podría perfectamente haber esperado. Los seguidores rojiblancos creen anticipada e innecesaria en estos momentos la ampliación de contrato de un jugador venido a menos en los últimos meses y que no goza, precisamente, del beneplácito de una grada que no entiende cómo sigue gozando de oportunidades y de minutos, lo haga como lo haga, en detrimento de otros compañeros a los que no se les trata de igual manera. La afición cree que existen otras prioridades mucho más urgentes que la de cerrar la ampliación de contrato de Fran Vélez. Y todo esto en vísperas de la vuelta al fútbol al Estadio Mediterráneo. Hoy viernes vuelve la Liga y, seguramente, volverá a la titularidad, por ejemplo, Antonio Puertas, ya que el equipo juega en casa y como dio a entender Fernando Soriano en vísperas del encuentro en Anduva ante el Mirandés, el almeriense baja su rendimiento fuera de casa y por eso, en ese partido, no gozó de la confianza del míster para ser titular y sí saltar al campo cuando el equipo iba por detrás en el marcador. Esto nos recuerda tiempos pasados, cuando otros ilustres del banquillo rojiblanco apostaban, por ejemplo, por Pozo cuando el partido casi agonizaba, para que le sacara las castañas del fuego, primero a él y luego al equipo, con su magia y su fútbol. Yo siempre he sido y seré de que a los buenos siempre hay que ponerlos en el campo, desde el primer minuto, no cuando las cosas van torcidas. Claro que si Puertas, por poner un ejemplo, rinde mejor en casa que fuera, es debido a un mal trabajo, porque desde el pasado mes de julio que fue cuando el equipo empezó a entrenar, ha habido tiempo más que suficiente como para aleccionar bien a este jugador y hacerle tan competitivo tanto en el Estadio de los Juegos Mediterráneos como lejos de él.