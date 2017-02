Respetarse para ser respetado

No pocas veces son las que nos quejamos amargamente desde dentro del gremio de la situación actual del periodismo deportivo. No siendo predicadores con el ejemplo, tampoco acostumbramos a mirarnos el ombligo. Lejos de ver cómo podemos erradicar esta funesta tendencia, preferimos tirar balones fuera. Todos y cada uno cometemos errores, por supuesto. ¿Cuál es nuestro mayor problema? Si de por sí el reconocimiento de la profesión no vive su época de esplendor, nosotros mismos nos hacemos el flaco favor de tirarnos no piedras, peñones, sobre nuestro tejado. Antes de nada, quisiera dejar claro que este imberbe periodista no tiene entre sus objetivos ser el prototipo de nada, simplemente se preocupa por la deriva de esta profesión. Cuando finalizó la Copa del Rey de baloncesto el pasado domingo, varios medios de comunicación comenzaron a quedar en evidencia en la red. Ese común error, por desgracia, que se comete cuando se cruza la delgada línea que te sumerge en un periodismo donde la bufanda está por delante de un análisis objetivo. Con su cuello adornado por ese objeto de algodón, muchos intentaron empañar el triunfo del Madrid con argumentos vacuos. Más aún, cuando el entrenador rival declaró no sentirse perjudicado. A nadie se le escapa que se benefició ante Andorra de un fallo de los colegiados, pero justificar días después a través de eso es un debate más propio de barra de bar. En vez de poner el foco sobre la oda al baloncesto que rindieron ambos conjuntos, un partido que honra a nuestra liga y que tuvo máximos de audiencia, nos quedamos con detalles que rozan, sino tocan, el amarillismo. Por nuestro bien deberíamos reflexionar el por qué de la situación y qué deberíamos corregir. Para bien propio, del gremio y de la audiencia. Ya lo dijo Francisco Zarco: "No escribas como periodista lo que no puedas sostener como hombre". Honremos a una de las profesiones más bonitas de este universo.