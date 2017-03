Resurgir de sus cenizas

No les voy a mentir. Por muchos partidos que viese esta temporada del FC Barcelona me costaba bajar la vista para ver su nombre en la clasificación semanal de la Euroliga. Mi costumbre, imagino que también la de la mayoría, era levantar la mirada para ver el balance del equipo azulgrana. No es un descubrimiento decir que cada octubre es uno de los máximos favoritos a todo. Por historia y por palmarés. De hecho, sus plantillas están hechas para eso. Por eso aunque la tumba venía cavándose desde hace un tiempo, hasta que no se oficializó la defunción uno no acababa de creerse el tremendo batacazo que se ha pegado el conjunto blaugrana en Europa. Podrá enmendarlo en mayo con el título de liga, pero nada podrá borrar de nuestros retinas tamaño fracaso. Echando la mirada hacia atrás uno se acuerda del desembarco de Giorgios Bartzokas en la ciudad condal. Después de cerrar el exitoso ciclo de Xavi Pascual, corramos un tupido velo con el último curso del de Gavá en el banquillo del Palau, no se me viene a la cabeza otro técnico mejor para abrir una nueva era. Después de maravillar a propios y extraños con su Loko, era el personaje adecuado para devolver la gloria a Can Barça. Una vez más, la realidad ha abolido nuestras predicciones. El deporte ha vuelto a demostrar que esto no son matemáticas y que la superioridad se demuestra sobre el parqué. Por supuesto, que con esto no quiero decir que toda la culpa de esto sea de él. A su favor juega, que cuando aterrizó en España la plantilla estaba casi confeccionada y que las lesiones se han cebado con él. Sea como fuere, el FC Barcelona como institución no puede permitirse quedarse fuera de los ochos mejores de Europa. Después de más de una década saboreando las mejores mieles, la entidad ha tocado fondo. Un fracaso que debe marcar el punto de inflexión para volver a estar entre los mejores. Y me gustaría que con Bartzokas al frente.