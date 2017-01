Los Reyes son los padres. Y los padres, quiénes son? Esa era la discusión, eterna, entre semana, mientras volvía el fútbol a nuestras vidas con enfrentamientos de esos que generan más expectativa que las que luego se cumplen dentro del campo.

El Sevilla de Sampaoli visitaba el Bernabéu y perdió por knock out. El equipo andaluz pobló el medio campo como si de una cabalgata se tratara, mientras Zidane, sin la cada vez menos decisiva BBC, jugaba el mejor partido que se le recuerde.

Un equipo solidario, generoso, con delanteros comprometidos en atacar y defender fue mucho para el conjunto hispalense. El Madrid se disfrazó de Sevilla y le obsequió a su afición un cómodo 3-0 como regalo de Reyes. Cuando la superioridad es tanta, la polémica arbitral no tiene lugar. El Real Madrid, con menos es más, y así lo viene demostrando. No solo no pierde, sino que está acostumbrándose a ganar sin discusiones. Pero los verdaderos reyes, de Copa me refiero, sin dudas son Athletic y Barcelona.

Un cruce típico de Copa del Rey, de esos que sabes que se van a producir. Así las cosas, los de Luis Enrique se presentaban en San Mamés pensando más en el roscón que en el juego. Y todo el mundo conoce que si vas a Bilbao a por trámites, es probable que vuelvas sin nada.

Eso mismo le sucedió al Barça, que cada vez que enfrenta un encuentro al tran-tran, suele tener muchos problemas. Apostar siempre a la magia de los de arriba es como encomendarse a los dioses en cada partido, y algunos dudamos de su existencia. Tampoco aquí las decisiones arbitrales deberían ser tenidas en cuenta. Cuando un club con 500 millones de presupuesto pierde contra los pibes del pueblo, toda excusa parece inconsistente.