Saber escuchar y hacer oídos sordos

Hoy debuta Ramis en el Ciudad de Valencia como nuevo técnico rojiblanco. En 13 jornadas debe hacer lo que no se ha conseguido en las 29 anteriores: sacar al equipo del descenso y eludir caer al pozo de Segunda B. Fuese más o menos comprensible su llegada, respondiera o no al perfil pregonado por el club, lo importante ahora es que todo le salga bien, por el bien de todos. Quince años ejerciendo el periodismo dan para observar muchas situaciones y he llegado a la conclusión de que en el devenir de un entrenador en el banquillo tienen mucho que ver sus primeras horas. Esas en las que se rodea de las personas que pueden ayudarlo con sus consejos o intoxicarlo irremediablemente. Hay técnicos más permeables al entorno y otros que traen su método y no quieren injerencias. Soy de los que piensan que lo mejor es saber escuchar, pero sobre todo hacer oídos sordos al ruido y la intoxicación. Tener personalidad propia para eludir los prejuicios que forman terceras personas al hablarle de un determinado futbolista o del enfoque que los periodistas le damos a nuestras informaciones. El que suscribe ha visto cómo entrenadores afables en el trato retiran el saludo a los informadores por dar pábulo a todo lo que le cuentan los 'asesores' en comunicación, en vez de tomarse un café con el susodicho para solventar cualquier diferencia de pareceres. Soriano fue muy hermético en ese aspecto, apenas se dejó aconsejar por el entorno y hace poco supe que solo hablaba habitualmente con Paco Flores, que incluso llegó a insinuarle que dimitiera por su bien cuando ya todo parecía irreconducible. El maño cortó la comunicación con el catalán en sus dos últimas semanas en el cargo. A Ramis le va a llegar ahora una cantidad ingente de información y debe saber separar el grano de la paja y no dejarse engatusar por los aduladores que le esconden la crítica y cargan las tintas contra quienes la ejercen. Sin crítica pocos hubieran advertido que el estado físico del plantel es deplorable.