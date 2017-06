'Salseo' rojiblanco

Es un problema eso de vender la piel del oso antes de cazarla. Me refiero a eso de que porque Corona y Soriano sean amigos, la sombra del jugador maño va a ser alargada. Es posible, pero no voy a hacer el ejercicio de aventurarme. Está claro que, como futbolista, Soriano ha aportado sustancialmente al equipo. Su trayectoria es larga y tiene en su haber hasta una salvación como entrenador (aunque fuera tras disputar cuatro encuentros). Lo de Corona es algo similar. Hace diez años se gritaba eso de "Corona no te vayas, Corona quédate" cuando su regreso al Zaragoza parecía inminente. Era más que querido. Un futbolista con cabeza necesario en infinidad de encuentros. Ahora, muchos tachan su nombre por estar relacionado con el de Soriano. Al maño le ha pasado una factura tremenda el no haber hecho un buen papel como técnico, pues estuvo muy cerca de llevar al equipo al pozo de la Segunda B. Pero así es el fútbol. Este, sin duda, el deporte en el que más se odia. Celebra los goles como si fuera el último porque cuando falles un penalti van a estar ahí para machacarte. Y este artículo de opinión no es ni una defensa ni una crítica a nadie. Es, básicamente, un análisis de lo que viene ocurriendo en el club desde que se echó a Soriano y se anunció a Corona como nuevo director deportivo del Almería. No es nuevo que los jugadores históricos de cada club pasen a ocupar un puesto en el organigrama cuando terminan su carrera deportiva. Quizás, en el caso de Soriano y Corona, el hecho de ser los futbolistas que más han pertenecido a la entidad en los últimos años (más de una década) les ha hecho merecedores. Eso no es lo que se les critica. Quizás, que hayan asumido un papel de mando tan veloz es lo que les pesa a muchos. Yo, simplemente, deseo que la próxima sea una mejor temporada esté quien esté. Se ha puesto de moda eso del 'salseo'. Un término que se utiliza para designar a todo eso que generan los cotilleos, pero de una forma despectiva. Esto del 'sorianismo' es un claro ejemplo.