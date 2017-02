La historia del ser humano dice que el homo sapiens un día bajó del árbol y comenzó su andadura por la tierra. Cada vez más erguido, hace unos siete millones de años dejó atrás troncos y ramas, y no necesitó volver a apoyarse sobre los nudillos de las manos para empezar primero a caminar y luego a correr, supongo yo, motivado por las circunstancias del momento. La historia del hombre es exactamente al revés que la del técnico del Sevilla, Jorge Sampaoli. El argentino es una rara avis en el mundo del fútbol. Es el hincha que logró hacer su sueño realidad y se convirtió primero en técnico y después en una referencia de un modo de entender el juego. Cuenta la historia que Sampaoli fue empleado del Banco Nación en Argentina y la ola privatizadora de los novent, lo reconvirtió en empleado del Registro Civil de Los Molinos, en Santa Fe. Pero la vocación y la comida no siempre van de la mano, por lo que un buen día este zurdo lateral derecho amateur, dejó el traje y la corbata para dedicarse a dirigir en la liga casildense, quizá de una entidad menor que la primera andaluza. Corría el año 1996 y El Zurdo dirigía al Alumni de Casilda. Casilda fue fundado por el español Carlos Casado del Alisal en 1870. Allí nacieron jugadores de leyenda como Griffa y Trobbiani. Esta ciudad de 35.000 habitantes con 9 clubes de deportivos tenía a uno de sus hijos, otro apasionado de la pelota, dirigiendo. Aquel día de 1996, Sampaoli fue expulsado. Salió del campo y se subió a un árbol que le daba la posibilidad de tener la visión suficiente como para continuar dando instrucciones. Un fotógrafo de un periódico rosarino le echó una foto que llegó a verla el presidente de Newell's Old Boys Eduardo José López. El titular del club de donde salieron Bielsa, Messi, Berizzo o Batistuta, le ofreció un contrato a Sampaoli para dirigir el filial. El momento en que el Zurdo se bajó del árbol. La historia del hombre que ya conocemos.