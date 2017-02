Como todo el mundo sabe, Walt Disney era Joselito, el de la Isa, una lavandera de Mojácar, que emigró a Chicago a hacer fortuna y fíjate la que montó. Y aunque la pantera de Castala demuestra que últimamente andamos un poco flojos de leyendas urbanas, la del creador del mítico ratón Mickey es solo una de tantas de las que presumimos en la provincia. El problema es que no sabemos sacarles el partido que en otros lares ha dado para recaudar millones a base de vender un poquito de humo. Porque dime tú a mí, ahora les vamos a sacar el dinero a los guiris por una visita cultural, que no sería un gran negocio afirmar con rotundidad que el mismísimo San Valentín está enterrado en la Catedral. Solo con un poco de artificio, Almería, que ha sido capaz de sacarse de la manga la ruta mozárabe del Camino de Santiago, podría convertirse en un punto de peregrinación mundial del amor, porque lo de los pichichanes no engañó a nadie.