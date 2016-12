Un pero a la San silvestre

Ponerme unas zapatillas de deporte, disfrazarme y participar en una carrera por las calles del centro almeriense no creo que esté nunca entre mis planes para un 25 de diciembre. Bueno, quizás tampoco para el resto de días de año. No obstante, debo reconocer que siempre es un gusto cubrir para este periódico la San Silvestre, prueba que se ha convertido ya en toda una tradición navideña para corredores amateur e incluso profesionales de Almería que no se olvidan en estas fechas de excesos varios de hacer lo que más les gusta. Les admiro, sinceramente. Si ya me cuesta bajar al Paseo Marítimo (que lo tengo a 100 metros de casa) a correr veinte minutos, imagínense participar en una prueba el día de Navidad, con el sabor del whisky solo de la Nochebuena aún rondando por mi boca. Pero como se suele decir, nunca digas nunca. Algún año puedo dar la sorpresa. Y es que esta carrera tiene un ambiente especial, muy festivo, en el que a la gran mayoría de participantes no les importa el crono, solamente pasarlo bien con los amigos y familiares que se atreven a vestirse de cualquier cosa con tal de disfrutar de un buen rato haciendo deporte. Aunque también los hay que sí que se apuntan para ganar e intentar mejorar sus tiempos, como el vencedor de este año, el marroquí Faisal Britit, que ya ha sido campeón en tres ocasiones. La San Silvestre es una cita deportiva que sabe combinar muy bien la diversión con la competición y da un colorido y una vida a la ciudad que se agradece, pero tiene que mejorar en un aspecto: la asistencia médica. Es normal que en una carrera con 1.800 participantes alguno llegue a linea de meta con problemas, ya sean musculares o de fatiga por el esfuerzo. Sería conveniente que junto a la llegada hubiese un puesto médico, por lo que pueda pasar, y que nadie tenga que esperar 25 minutos tirado sobre el asfalto, desorientado, mientras acaba la prueba y se puede dar paso a la ambulancia. La salud es lo primero.