¡Señora, frene ya, señora!

últimos metros de la carrera. Un chaval joven se echa mano al gemelo y tiene que pararse, otro corredor con una camiseta de La Legión se frena totalmente exhausto y nosotros íbamos ya con la lengua que nos llegaba al dorsal. Delante, a unos pocos pasos, una pareja con andar cansino y cuerpo poco atlético, se convierte en nuestro objetivo. Nos predisponemos a adelantarlos para entrar en el estadio, pero llega el momento en el que el cerebro se vuelve a insumiso y te manda al garete. Podía tirarle de la camiseta de cada uno de los miembros de la pareja, yo creo que si hubiera soplado, lo sentirían en su cogote. Sin embargo, no éramos capaces de adelantarlos, sus pies se movían de forma lenta, pero continua y segura; los míos... no era capaz ni de mirármelos. Tienen mucho mérito centenares de personas anónimas que, pese a sus limitaciones físicas, se ponen retos deportivos que superan. El sudor, el latido acelerado del corazón, el tenis quemado por su suela, todo eso es vida. Al final lo conseguimos, los adelantamos ya en la propia pista de atletismo del anexo, lo que me provocó un flato que me tiene todavía el diafragma dando botes. ¡Qué lástima que no nos aparecieran agujetas vespertinas que nos impidieran ver el nuevo desastre de la UDA!