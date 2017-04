Siguen en descenso

Supongo que todos los aficionados de la son conscientes del titular que expongo, pero me da la sensación que un par de buenos resultados ha generado demasiado euforia para un equipo que sigue en descenso. Es cierto que llueve menos, que el abismo al que estaba abocado el equipo hace unas semanas se ve más lejos, ya no desde la llegada de Ramis, si no más bien desde la destitución de Soriano. Pero hay que seguir siendo cautos. La recuperación del equipo es evidente, a día de hoy ejercen la base fundamental para que todo equipo sea capaz de sumar puntos: competir. Añádanle la fortuna de Uche ante la portería rival, la consistencia de Motta , el trabajo de los futbolista del centro del campo y los chispazos de calidad de Fidel y Puertas por bandas para valorar la recuperación. En problemas podría meterse el Zaragoza en caso de caer derrotado. Con la llegada de César Láinez han conseguido cuatro de seis puntos en juego y se antoja vital sacar algo positivo de su visita a Almería. El exportero se convirtió en técnico zaragocista tras la destitución de Raúl Ágne y estar dirigiendo al filial dos temporadas. Conocedor del filial ha implantado cambios sustanciales. Para empezar la portería la defiende Álvaro Ratón. En defensa está intentando a marchas forzadas ser contundente, Marcelo Silva y Cabrera son la pareja de centrales. No ofrecen muchas garantías en este aspecto. Carcelén en el lateral derecho y José Enrique en el izquierdo aseguran presencia en campo contrario. En el centro del campo el jefe es Zapater. Lejos de su mejor nivel su presencia sostiene al equipo en el arte de robar y crear. Le acompaña Edu Bedia en la zona ancha. Otra de las apuesta es Jorge Pombo. El mediapunta del filial está aprovechando los minutos e incluso marcó un gol en el Elche. Cani fiel reflejo de Corona sale cuando el partido requiere control de balón. En punta tiene muchos recursos: Lanzarote, Dongou o Samaras son ejemplos, pero el verdadero autor del gol es Ángel Rodríguez. 16 goles le hacen insustituible.