Solo presente

En el deporte en general y en el fútbol en particular hay libros enteros escritos sobre muchos mantras, que dicen ser ciertos. Que si el que perdona la acaba pagando, que si es mejor jugar una eliminatoria a doble partido con la vuelta como visitante, que si...Cuestionando mucho cada uno de ellos, el que quizá más se cumple es ese de que en el deporte profesional solo existe el presente. Por si no hubiera ejemplos en la historia, hace una semana fuimos testigos de uno más. El tailandés Vichai Srivaddhanaprabha, magnate que compró el Leicester al inicio de esta década, sacó la guillotina a pasear y dejó en el paro a Claudio Ranieri. El italiano se vio obligado a dejar el banquillo del King Power Stadium pocos meses después de obrar una de las proezas más hermosas que recuerda el fútbol desde hace mucho tiempo. Unos malos resultados en la competición que entonces les catapultó a la gloria han sido suficientes para que el opulento dueño diese muestras de su ínfima cantidad de esa virtud llamada paciencia. Lo que más contraria de este movimiento es el poco temple y mano derecha que se ha tenido con la figura que volvió a poner el fútbol británico en el mapa. Un balompié que cuando cruza las fronteras de las islas ha demostrado ser un poco anodino en la mayoría de los casos. Un entrenador que dio luz a esa seña de identidad de la que presumen los directivos ingleses cuando distinguen a la Premier League por encima de otras competiciones, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Ranieri le hizo la mejor publicidad al producto y ahora parece no ser válido. No sé por qué aún nos seguimos sorprendiendo de que sea el dinero el que mande en este mundo. Valores como el agradecimiento y la nobleza parecen ser ya de otra época. PD: Por suerte, querido lector tengo el placer de comunicarle que durante este mes de marzo podremos leernos en las páginas de esta sección. Espero y deseo que le siga mereciendo la pena ir cada mañana al quiosco.