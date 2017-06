Del Sorianismo al Coronismo

No eran pocos los almerienses que esperaban como agua de mayo que el Getafe lograra el ascenso a Primera ya que, por contrato, se veían obligados a comprar en propiedad a Chuli. El delantero onubense fue el gran fichaje de aquel proyecto que pudo ser y no fue. Traspaso y ficha alta, el Almería firmaba al punta más cotizado de la categoría que, año y medio después, salía del club por la puerta de atrás con unos números que en nada se correspondían con la inversión realizada. Sin ánimo de ejercer de abogado del diablo, diré que la salida de Chuli era necesaria, pero también añado que no hemos sabido aprovechar sus cualidades, que las tiene. Chuli es una víctima más de lo que se ha venido cociendo en el Almería durante más de una década. El proyecto de Sergi estaba sentenciado antes de que este arrancara y, a partir de ahí, ningún entrenador, ni la grada, entendió al delantero. Tampoco Soriano, que fue el que acabó empujándole a Getafe. Era difícil que Chuli triunfara en Almería, muy difícil. Volviendo a lo que se cuece en el vestuario, el sorianismo no quiso hacer la necesaria limpia de la caseta el verano pasado. Antepuso la política, y los intereses personales, a los deportivos y del club. Así, mantuvo en plantilla a jugadores que tenían que haber salido y recuperó para la causa a otros que no debían haber vuelto. Temo que el coronismo sea una continuidad de esto. Fran Vélez tiene que salir, y más con lo deteriorada que esta su relación con la afición. Trujillo veo difícil que salga. Pero lo que no tiene ni pies ni cabeza es el posible regreso de Verza, cuya vuelta sería tan política como innecesaria. Si el oriolano regresa, Corona demostrará lo que muchos sospechamos: no es el hombre indicado para el cambio de ciclo que el club viene necesitando. Si además, como hiciera Soriano, no renueva a Kalu Uche, que ha demostrado ir sobrado para la categoría y asume su rol de revulsivo, apaga y vámonos. Uche se ha ganado, en las dos últimas temporadas, con goles que han valido puntos valiosos, seguir de rojiblanco.