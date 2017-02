Súper Javi

Seguramente no ayude mucho llamarte Javier Fernández López cuando te dedicas al patinaje artístico. Y no me refiero a la hora de ganar, sino a la proyección mediática de este deporte. Ya puedes ser cinco veces consecutivas el campeón de Europa, lo que acaba de lograr este señor, que seguramente nadie se acuerde de un año para otro. Y es eso lo que precisamente me ha pasado a mí. Con la proeza recién conseguida ni me sonaba el nombre, ni que hubiera conseguido el título el año pasado, y el anterior, y el otro, así hasta en cinco ocasiones, además de dos títulos mundiales y campeonatos de España en categoría juvenil y veterano. Es lo que tiene no tener un nombre cañero como Neymar y dedicarte a un deporte de masas, que al final queda para el recuerdo en lo más recóndito de la mente de nosotros los profanos que una vez hizo un ejercicio disfrazado de Superman, aunque jamás habría podido decir que eran la misma persona.

Y tampoco se nos puede echar en cara al populacho, creo yo. Si al aeropuerto no fue ni su madre a recibirle, difícil será que acabe allí una masa enfervorecida de aficionados aclamando al que fuera abanderado español de los Juegos Olímpicos de Sochi, que como nadie sabe fueron en 2014 y en Rusia. Los Juegos de Invierno no le importan a nadie y no sabemos qué tal lo hizo, pero ni él, ni ninguno de los que allí estuvieron, ya fueran españoles, checos o canadienses. No es nada personal.

Todo eso no quita que cuando gane un título y la prensa deportiva se digne a dejar de hablar de los calzoncillos de Cristiano Ronaldo durante cinco minutos, nos alegremos por él y por este nuestro país que es España y hasta incluso nos hagamos seguidores de toda la vida de este deporte durante un rato, como cuando aquella chica, que ya no me acuerdo como se llama, ganó al bádminton, más allá de quedarnos dormidos a la hora de la siesta en la 2 de Televisión Española.