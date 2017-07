Por fin alguien se ha dado cuenta de que en Almería en verano el sol pica, y mucho. Y si no que se lo digan al señor que se la jugó con tres lipotimias al subirse a mi terrado para instalar un toldo con todo el Lorenzo cayendo sin piedad sobre su espalda. En el Ayuntamiento han pensado que cubrir el Paseo también es una buena idea. Pero como parece que no hace calor ni sol cada verano, las altas temperaturas les habrán pillado por sorpresa y para éste que acaba de empezar pues se les ha echado el tiempo encima y ya si eso los colocan para el siguiente. Ahora sí, en Feria estarán puestos, aunque no haya ambigús y sea una calle con altos edificios que ya generan su propia sombra. Mientras tanto, cada día desde mayo, parques y jardines de la ciudad ponen a prueba las delicadas pieles de niños y mayores, que ya se pueden cocer a fuego lento, que para eso ni toldos ni nada de nada.