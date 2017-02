Una de las cosas importantes de la vida es la toma de decisiones. En todos sus ámbitos. Puede que estés preparado para ello o no pero te arrastra hasta un punto en el que acertar o equivocarse puede definir el devenir del futuro sin que ya nada puedas hacer. En fútbol más de lo mismo. Si vamos al césped los mejores futbolistas son aquellos que en milésimas de segundo deciden qué hacer con el balón o qué movimiento realizar. Luego están las decisiones que se toman en los despachos, que todos suponemos que son meditadas o que al menos tienes que ser consecuente. Y vaya tres ejemplos voy a poner...

Llega Francisco con el UCAM Murcía, un entrenador que destituyeron equivocándose de manera estrepitosa. Poner a Soriano al cargo de la Unión Deportiva Almería, un exfutbolista (que no entrenador) sin experiencia ninguna. Fichar a Kalu Uche. No por el fichaje en sí, más bien por no renovarle este verano para tener en plantilla futbolistas con tan poco bagaje como Chuli o Juanjo. Y ahora el nigeriano se calza las botas después de ocho meses de gimnasio en gimnasio y haciendo carrera continua. En todo el mercado invernal tampoco hubo reacción para reforzar la delantera. Vamos que la toma de decisiones del presidente Alfonso García y todo el organigrama deportivo de el Almería deja bastante que desear.

La puntilla no la va a dar Francisco. El equipo murciano llega con la convicción de sacar tres puntos y distanciarse. En caso de que esto sucediese el relevo en el banquillo parece que se llegaría a plantear, todo en un condicional gigante. Lo cierto es que se vislumbra un partido muy igualado, disputado y con nervios por parte de algunos futbolistas por lo mucho que hay en juego. No hay muchas variaciones en el esquema de Francisco, utilizando dos sistemas muy parecidos 1-4-4-2 y el 1-4-2-3-1 intenta ser vertical y darle mucha importancia la llegada por bandas. Biel Ribas en portería, una línea de cuatro con ciertas libertades a los laterales, pese a que Tekio y Morillas no son unos virtuosos en campo contrario. El centro del campo utiliza más lo físico para prescindir de la calidad. Basha y Juande aportan trabajo, constancia y colocación en la medular. En banda futbolistas con criterio con el balón; Vicente Pérez y Collantes a los que se puede sumar Nono. En punta con la lesión de Luis Fernández la pasada semana ante el Valladolid, el equipo murciano solo dispone de Jona y Natalio. Entre los dos suman tres goles.