Toque de atención

Tras encadenar dos triunfos consecutivos, quien más y quien menos dio por hecha la permanencia, hasta el punto de que incluso ya había quien empezaba con su planificación particular de la temporada venidera, dando por sentado que en el próximo curso seguiremos en Segunda A. Hubo incluso quien hizo cuentas y veía el play off de ascenso lejos, pero no tanto. El Zaragoza, un club con solera y algunos perros viejos de la categoría, solo necesitó 7 minutos para bajarnos los humos y demostrarnos que esto va a ser muy largo y la permanencia no va a ser ni mucho menos sencilla. A partir de aquí, una mano salvadora de Casto, que pudo haber sido la puntilla del 0 a 3, supuso un punto de inflexión en el partido, no así en la grada, ya que pese al 0 a 2, nadie bajó los brazos, al menos en el sector donde me sentaba yo. El Almería y la afición creyeron que la remontada era imposible y pese a las malas artes zaragocistas, que se pasaron más tiempo tumbados en el terreno de juego que jugando al futbol, con la inestimable colaboración de uno de los peores árbitros que recuerdo, consiguió igualar el marcador justo antes del descanso, haciendo justicia a la asquerosidad zaragozana y mitigando el severo e injusto castigo que habían recibido los rojiblancos. Fue el Almería un equipo que demostró tener carácter y orgullo, y que no se dio nunca por vencido, incluso cuando jugó media hora en inferioridad por la rigurosa expulsión de Fidel. Tengo la sensación de que 11 contra 11, el Almería habría logrado remontar del todo. Al final, con una entrega de jabatos, consiguió aguantar el empate y rescatar un punto que, esta vez sí, me parece de oro, ya que si bien es un botín más corto del que necesitábamos, lo que vimos sobre el terreno de juego invita al optimismo. Creo que Ramis le ha cambiado la cara a este equipo. Es una pena que haya llegado tan tarde y ojala no lo paguemos. Espero y creo que no. Si el Almería sigue con esta línea de juego y convicción, este equipo no puede descender. PD: Diamanka desperdició una oportunidad de oro para demostrar que su fichaje no fue un error…