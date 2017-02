Tranquilidad inquietante

Londres, 9 de febrero de 2017. Estimado Navarro, el Almería está más que consolidado en las posiciones de descenso y paulatinamente, sin hacer demasiado ruido, ha ido quedándose más descolgado, hasta el punto de que a día de hoy la permanencia está ya a 3 puntos, y aquí nadie parece ponerse nervioso. Yo ya he vivido unos cuantos descensos, tanto a Segunda A, como a Segunda B, como a Tercera, y mucho me temo que para cuando el club quiera reaccionar, será tarde. La temporada pasada nos tocó la lotería, pero es difícil que se repita el milagro dos veces y menos de forma consecutiva. Por eso no entiendo la pasividad del presidente, ni los mensajes desde la plantilla (a excepción de Joaquín, que realmente sufre como nosotros). Ante el Girona, podemos cavar un poquito más hondo nuestra tumba y conforme el hoyo sea más profundo, más difícil será salir de abajo. Es incomprensible que Soriano siga, pero lo será aún más si no gana el sábado. PD: No sé a qué esperan para firmar a Kalu Uche…