Tranquilidad relativa

Todos sabemos que la ratificación es la antesala del despido para un entrenador en el mundo del fútbol. Pero lo cierto es que cuando el que habla es el presidente del almería, Alfonso García, nadie sabe lo que puede ocurrir en los siguientes minutos. Trascurrido el partido ante el Getafe que acabó con la derrota por 0-1 de los almerienses, entrenador y presidente rojiblanco tuvieron una reunión de la que transcendió las palabras del máximo mandatario: "Soriano puede estar tranquilo porque a día de hoy es entrenador del Almería". Mucha tranquilidad no es que trasmita el presidente hacia su entrenador, pero si hay alguien que conoce a Alfonso García ése es Fernando Soriano, primero como jugador y ahora como técnico. Lo cierto es que el míster parece que va a jugarse el puesto en las próximas dos salidas en Reus y Cádiz, precisamente el punto débil este año de este equipo, jugar fuera del Estadio de los Juegos Mediterráneos.

Supongo que durante esta semana se habrá hecho hincapié en trabajar las acciones a balón parado, un martirio a lo largo de la temporada. Lo que mucho técnicos llaman táctica fija. Y es que la única forma de corregir ese nerviosismo que provoca una falta lateral o un córner en contra es echarle tiempo y tiempo en el terreno de juego. Trabajo. Más que nada porque es algo que los rivales estudian y potencian a conciencia. Mucho tiene que ver también la implicación y actitud de los propios futbolistas para contrarrestar este tipo de jugadas.

¿El secreto del Reus para estar en una décima posición en la tabla? La rentabilidad de sus goles. Y es que el equipo catalán es el segundo equipo que menos goles es capaz de marcar (17), pero es el conjunto que menos goles (16) recibe después del líder. Los números no engañan y la súper población en el centro del campo que acostumbra a alinear Natxo González tiene sus frutos. El Reus es un conjunto bastante compacto al que es muy difícil hacerle ocasiones de gol. No busquen grandes nombres de la categoría de plata porque no los encontrarán. Eso sí, todos los futbolistas están implicados y saben de la importancia de sacar los puntos en este tramo de la temporada para llegar con más soltura al final de la temporada cuando todo este más comprimido. Édgar Badía juega todo en la portería, al igual que el central Pichu Atienza que lidera la línea defensiva con un alto rendimiento. Atienza es uno de los baluartes defensivos pero además tiene una capacidad aérea que pondrá a prueba ese nerviosismo almeriense a balón parado. Hasta tres centrocampistas pueblan el centro del campo del Reus siendo López Garai el que más fútbol provoca. Folch le secunda con un gran rendimiento. En bandas hay que tener especial atención a Carbiá y Haro. Buenos extremos con capacidad para llegar a línea de fondo. En punta Hernández y Máyor se disputan un puesto.