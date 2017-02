Vaciemos la grada y la sala de prensa

El mal hacer, los malos modos, los reproches y las intimidaciones se han adueñado de quienes gestionan el Almería, ya sea desde el banquillo, el palco o sus medios de comunicación. El pasado sábado Soriano primero, y el gabinete de comunicación después, mostraban su poca consideración por el trabajo de los periodistas. Tanto es así que la Asociación de la Prensa ha tenido que pedir al club rojiblanco más respeto a la prensa. Asimismo, actitudes como las que se vienen observando en los medios oficiales del club en los últimos años, donde la objetividad nunca ha sido uno de sus principios, y cuyos titulares e informaciones parecen en más de una ocasión un insulto a la inteligencia, constituyen un menoscabo a la información que merecen los seguidores del conjunto almeriense. Cuando se quiere vender que todo se hace bien, aún siendo evidente que casi todo se hace mal, se está engañando al aficionado. Y luego está el presidente, al que los mismos que manejan de forma tan discutible la comunicación oficial, deberían pedirle que hablase menos. Dijo el sábado que "aquí no es cuestión de estar criticando, ni silbando porque lo que perseguimos es mantener la categoría y estar en Liga de Fútbol Profesional. El que no lo entienda así es porque no está en la realidad de lo que es la categoría. Para venir a silbar al equipo y para alterarle y no ayudar, que no vengan". Así, con dos balones. Lo que viene siendo un "o me haces palmas o te vas a tu casa". El presidente carece de cualquier autocrítica, ahora y en toda su trayectoria en Almería. Quizás el aguileño no recuerde que esta afición que él ahora quiere "que no vengan" ha aguantado, sin un solo silbido hacia el palco, muchas temporadas nefastas, con despidos y despidos de entrenadores, con fichajes irrisorios, con una gestión deportiva improvisada, con multas en forma de resta de puntos por su mal hacer, y un largo etcétera de despropósitos. Por todo ello, por complacer al presidente y por rebelarnos ante las presiones, aficionados y periodistas deberíamos vaciar las gradas y la sala de prensa en el próximo partido. Quizás así, y solo así, alguien empiece a cambiar en el Almería. Porque nos hemos cansado del olor a podrido. ¡Saquen la basura y abran las ventanas!