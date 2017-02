Vicente del Bosque vendrá a Vera

Era ya tarde, como suele ocurrir en el mundo del periodismo cuando surgen las primicias informativas. Estaba preparándome para meter la crónica del Atlético de Madrid-Barcelona de Copa del Rey, cuando me vibró el móvil. "Pablo, ¿a qué hora te puedo llamar que tengo una noticia importante que darte?". No lo leí en el momento, estaba demasiado concentrado en las declaraciones de los jugadores, el espíritu periodístico me falló en el peor momento. Pero es que cuando la hora de cierre apremia... Una vez dado el visto bueno a las páginas que pudieron leer el jueves, cogí el móvil y vi la cantidad de chats que tenía pendientes de: 54 mensajes en 6 conversaciones diferentes. Uno por uno fui leyendo de camino a la moto todo. Que si memes del fútbol, que si fotos que nunca me descargo, que si ruedas de prensa que tenía que cubrir al día siguiente, hasta que me detuve en el que me envió mi maestro dentro del mundo de la plumilla, con el contenido que antes han podido leer. Llevaba tiempo sin hablar con él, desde que le felicité la Navidad no habíamos cruzado palabra puesto que vive en Madrid y la noticia que me dio me sorprendió y agradó: "Vicente del Bosque, buen amigo mío, me confirma que estará en Vera en el torneo de Semana Santa". ¡Ésa es una buena fuente informativa, sí señor, qué diferencia con las redes sociales, donde la credibilidad y los buenos modales brillan por su ausencia! Si todo va bien, el exseleccionador español con el que ganamos nuestro único Mundial, acudirá en unos meses a Las Viñas de Vera para estar en el torneo de Cantera que se viene disputando desde hace varios años en Semana Santa. Los clubes aprovechan esas vacaciones para acudir a Almería, tanto a Levante (Vera) como a Poniente (Roquetas), para medirse con los mejores de España y con conjuntos europeos. Sin duda, en esta edición Del Bosque dará una lección ejemplar.