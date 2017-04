Vivir en comunidad de fe y cumplir con Pascua

Cuando Cuando nació en Israel la fiesta de Pascua nació también la pregunta por su sentido: ¿Qué significa para vosotros este rito?" (Ex 12,16). Este interrogante es muy importante hoy para nosotros. En el Antiguo Testamento se han dado dos respuestas diferentes, aunque complementarias, sobre la Pascua. La primera es la explicación más antigua de la fiesta; Pascua es el "paso de Dios", que "pasa más allá", en el sentido de que "salta", "perdona" o "protege" a su pueblo, mientras golpea a quienes les retienen en la esclavitud. El acontecimiento que la Pascua conmemora es el paso Salvador de Dios. Pascua, porque Dios pasó salvando y liberando, y Él es aquí el único protagonista.

Pero tenemos una segunda clave, en la que la atención se desplaza a la salida de Egipto; el paso de la esclavitud a la libertad. Aquí -de modo perfectamente complementario con la primera respuesta- el protagonista es el pueblo, en dependencia de Dios. La comunidad de los fieles tras celebrar una singular cena de Pascua vive una liberación religiosa, no política; al menos no principalmente política. El pueblo es hecho libre para servir a Dios, y sólo sirviéndole serán libres (cf. Ex 4,23;5,1). La comunidad creyente vive así su paso a la libertad.

En el Nuevo Testamento no se destruyen ni se olvidan estos contenidos, pues prefiguran como un boceto su cumplimiento en Jesucristo, nuestra Pascua. Las dos respuestas anteriores alcanzan su cima en los dos prismas -también ahora- diferentes pero complementarios: por una parte, San Juan en su Evangelio presenta el eje central de la Pascua de Cristo en la cruz, manifestando así su gloria y poder sobre la muerte, su Paso vencedor, mientras que los tres restantes evangelistas, (los sinópticos) miran al momento de la cena pascual; en la institución de la Eucaristía, donde se cumple para ellos, en comunidad, el Paso con el que el Maestro anticipa y contiene el acontecimiento pascual de su Inmolación y su Resurrección, y por esto es ahí donde ellos pueden pasar con Cristo de lo antiguo a lo nuevo.

Vemos así los dos "polos" de este Misterio; una Pascua de Cristo, el Hombre-Dios, basada en su inmolación y victoria sobre la muerte, y una Pascua de la comunidad creyente, gracias a la misteriosa presencia de Cristo en la Eucaristía y los sacramentos. Iniciativa de Dios y respuesta humana, subrayando que nuestro papel no es tanto el de recordar al Maestro, sino sobre todo descubrir que Él nunca se olvida de nosotros y que Pasa reincidentemente para liberarnos de todos aquellos elementos que -también ahora- nos retienen en las "esclavitudes humanas".

Porque Cristo pasa de la muerte a la vida podemos también pasar nosotros en la comunidad que participa en su Misterio, dejando la vieja existencia, porque Cristo resucita de la muerte y quiere compartir con sus hermanos los hombres su victoria.

El peligro es quedarnos sólo en la pasión, en una cruz sin resurrección; sería quedarnos con una pregunta sin respuesta, una noche que no acaba en el alba de un nuevo día; sería sólo final…. no un comienzo. Muerte y resurrección juntas constituyen el misterio pascual, un movimiento dinámico. Más que un hecho, la pascua es un devenir, algo que se está realizando, un movimiento imparable.

Cumplamos con la Pascua, "pasemos" por ella dejando que Cristo "pase" por nosotros y cumpla su Paso de muerte a vida. Apropiémonos de toda la gracia de estos días, celebrando en nuestras Parroquias la Semana Santa. Que la fuerza del Resucitado haga de nuestras personas y comunidades lugares nuevos, fraternos, abiertos… Feliz Pascua.