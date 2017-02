Alguna vez en su vida han empezado a estudiar para un examen la noche antes del mismo? Sean sinceros, todos lo hemos hecho. En mi caso en particular, era algo que ocurría con asiduidad. Vamos, que se convirtió en una tradición (por eso no soy notario). Así hemos sido siempre la mayoría de los zapilleros nacidos a mediados de los años ochenta, unos estudiantes universitarios que dejaban todo para última hora, como si aún estuviésemos con temario de EGB. Creíamos que el tiempo pasaba lento, pero no. Un 20 de diciembre te metías en la cama con una tormenta encima considerable, después de beberte hasta el agua de los floreros, y cuando te despertabas por la mañana, con resaca, ya era 10 de febrero. Los exámenes a la vuelta de la esquina y la casa sin barrer. La única opción que te quedaba era comprar Red Bull en cantidades industriales y pegarte toda la noche previa al examen sin dormir. Dependíamos mucho de la suerte, evidentemente. Luego aparecía esa sensación de arrepentimiento cuando veías una mala calificación. "¿Por qué no estudiaría con tiempo?", te preguntabas. Por suerte, estaban las benditas recuperaciones, esas segundas oportunidades en el ámbito académico que nos salvaron el cuello a muchos e impidieron que empezásemos a ver el menudeo de estupefacientes en el barrio como nuestro único futuro laboral. Quizás por eso nos gustaba vivir al límite, porque sabíamos que teníamos varias ocasiones más para enmendar nuestros errores. Lo que no es comprensible es la dejadez cuando se sabe que ya no hay marcha atrás. Claro ejemplo, la UD Almería. Ayer se cerró el mercado de fichajes con varios refuerzos que parecen haber ilusionado bastante a los esperanzados seguidores rojiblancos. Y digo yo, ¿no se podría haber planificado una plantilla de garantías desde el principio? ¿Y por qué no se ficha una semana antes de terminar el mercado para que los refuerzos puedan adaptarse cuanto antes a su nuevo equipo? Es cierto que aún queda mucho, pero se han dejado ya demasiados puntos por el camino y en el fútbol no existen las recuperaciones de septiembre.