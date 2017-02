Volver a nacer en tierra amiga

Casi con total seguridad me atrevería a decir que el 31 de enero y su homólogo de agosto son los días más excitantes de todo lo que rodea al fútbol. Este deadline nos tiene a todos y cada uno de nosotros pegados a una pantalla hasta las doce en punto de la noche. A todos. Eso sin contar que haya un caso De Gea. Que se dan, ¿eh? Ridículos a un lado, anteanoche volvimos a cumplir con esta tradición. Que si esperando un Caballero por aquí, un Orellana por allí…Son horas mágicas. Sucede que casi cualquier jugador puede acabar donde menos lo esperas. Las maniobras en los despachos, unas más dignas y éticas que otras, son merecedoras de estudio, para bien o para mal.

Ha habido de todo, seamos sinceros. Por acostumbrados que estemos, siempre aparecerá algo que dé otra vuelta de tuerca. Para mí, y sin ningún tipo de duda, hay un movimiento sin parangón. Por su nostalgia y por las consecuencias que puede traer sobre el césped. El regreso de Jesé Rodríguez a Las Palmas tiene un aura especial. Tras pasar con más pena que gloria por la ciudad de la Torre Eiffel, el canario ha decidido volver a casa para poner un punto de inflexión. Aunque parezca que pudiera estar ya de vuelta, 'El Bichito' sólo cuenta veintitrés primaveras. Estar continuamente soportando la intensa luz del foco mediático no es sencillo. Después de su desgraciada lesión contra el Schalke 04, el extremo no ha levantado cabeza. Del mejor Jesé, Ancelotti sí supo frotar la lámpara, hemos pasado a ver un futbolista a cuentagotas. El problema es que los transatlánticos esperan a los elegidos. Debieras llamarte Leo Messi, Cristiano Ronaldo…No obstante, al libro del extravagante jugador aún le quedan cientos de capítulos. Por suerte, no se intuye mejor sitio que la isla para volver a recuperar ese cambio de ritmo mortífero. En definitiva, para volver a ser lo que fue no hace tanto.