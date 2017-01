Vuelve La Vuelta

Una buena noticia deportiva para comenzar el año, la verdad. Algo ya se intuía, y así lo informamos el pasado noviembre, pero fue el jueves cuando Diputación hizo oficial nuestras informaciones y ayer pudieron leer en estas páginas que La Vuelta Ciclista a España regresa a Almería ocho años después. Desde 2009 no veíamos la serpiente multicolor por nuestras carreteras y eso que la etapa de Calar Alto fue de las más aclamadas en aquella ocasión. Esas curvas, esas terroríficas cuestas, ese límite de oxígeno por la altitud que provoca un cansancio aún mayor en unos ciclistas que ya van con el piloto automático encendido... Todo se entremezcla para que este deporte muestre una de sus caras más aguerridas y luchadoras. Temporada tras temporada, diferentes equipos del pelotón internacional acuden a Almería para sus respectivas pretemporadas. Mojácar y toda la costa levantina se convierte en un oasis de paz y tranquilidad, en el que los ciclistas ruedan y se preparan como en ningún sitio. Por carreteras interiores por la que muchos almerienses ni abremos pasado, ciclistas que luego acuden al Giro, Tour y Vuelta, hacen kilómetros y preparan sus máquinas, que no son otras que sus piernas y pulmones. Eso son salidas sin competitividad, van a buena velocidad, pero no a la que irán el próximo miércoles 30 de agosto. Entrando por Murcia, el pelotón recorrerá buena parte del Levante para entrar por el interior por Sorbas y dirigirse por Velefique hacia el Observatorio de Calar Alto. Ríos y ríos de personas estarán en la cuneta animando a los ciclistas, tal y como vemos en las grandes carreras por televisión. Precisamente ésa será la mejor imagen para la provincia, la caja tonta llevará el nombre de Almería por todo el mundo con lo que ello supone a nivel turístico para nuestra tierra. Además de lo monetario, siempre es divertido que los mejores acontecimientos deportivos se celebren aquí.