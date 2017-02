Zongo renovación

Una vez cerrado el mercado invernal, es de suponer que la comisión deportiva del Almería estará manos a la obra (de verdad y no como Benito y Manolo en la mítica serie) con las renovaciones de aquellos jugadores que acaban contrato. Uno de ellos es Jonathan Zongo, lesionado de gravedad en la Copa de África finalizada anteayer. La rotura del ligamento cruzado anterior, el lateral externo y, parcialmente, el cruzado posterior de su rodilla izquierda, le deja en el dique seco entre seis y ocho meses. Para el que suscribe, un club de fútbol es algo más que una empresa, puesto que hay sentimientos de miles de aficionados de por medio. Poniéndose en el punto de vista de aquellos que consideran que esto es exclusivamente una empresa, ¿se imagina el lector que tenga la suerte de trabajar que se lastime de gravedad unos meses antes de finalizar su contrato?, ¿no sería de empresa señora ampliar esa relación contractual, aunque fuese unos meses más? Ojo, no expongo que haya que renovar a Jonathan por sus méritos deportivos. Ni que haya que dejarlo de renovar por los mismos. Ahí no entro. Se ha producido una circunstancia, que es una lesión de gravedad (lo peor que le puede pasar a un futbolista, más que no salir del banquillo o de la grada) y ahora hay que actuar bajo esa circunstancia. Y con ésta el Almería tiene dos opciones: renovarlo, quedando como un club señor, u olvidarse de un jugador que lleva siete años en la entidad. ¿Precedentes de lesiones en el cruzado y contratos con la UDA? El propio Soriano o Galán. Con el maño el club sí actuó bien, ampliando la relación contractual que unía a ambas partas. El caso del centrocampista leonés fue diferente, rescindiéndole el contrato. Espero que con Zongo se actúe conforme a la circunstancia que se ha producido y reluzca la ética, algo tan importante como los resultados deportivos.