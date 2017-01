La afición se desespera y ya no se calla

Está claro que el Almería, defendiendo las jugadas a balón parado, es una auténtica verbena y si no están convencidos de ello, solo tienen que mirar los vídeos de los goles que ha encajado así. El último frente al Getafe, que además le costó los tres puntos. Decía Soriano que de los últimos diez goles que ha encajado el equipo, ocho han sido a balón parado, uno en propia puerta y otro en una transición rápida. Pues blanco y en botella. Falta una jornada para alcanzar el ecuador de la competición y si el Almería, a estas alturas de temporada sigue haciendo aguas en esas acciones, es sencillamente porque en ese aspecto el equipo está mal trabajado. Así de sencillo y tanto Alfonso García como la afición así lo entienden, porque te pueden sorprender, pero que siempre lo hagan de la misma manera, es porque el equipo no está trabajado en ese aspecto. Esos errores le están penalizando hasta el punto de que se ha estancado peligrosamente en puestos de descenso que, tras el parón navideño y la derrota ante el Getafe, han hecho que las alarmas se enciendan, más aún cuando buena parte de los aficionados de tribuna se giraron contra el palco hacia Alfonso García y eso, amigos, no le gusta al presidente. Siempre he dicho que la culpa de que el equipo esté donde está es porque esta plantilla es muy limitada, como se vio la temporada pasada. Sorprendentemente y a petición del entrenador, la gran mayoría de jugadores ha repetido en el vestuario, algo que nadie entendió hasta que Alfonso explicó el por qué no pudo echar a todos los que él quería, pero la limitación salarial y el convencimiento de que Fernando Soriano podía revestir la dinámica de este equipo, hizo que se frenara en su ímpetu de renovar la plantilla. Con el paso de las jornadas, entre los goles a balón parado y la presencia o salida del once de jugadores de forma sorprendente, la afición apunta también al banquillo como responsable de este complicado momento por el que está atravesando el equipo y del que no se atisba una solución.