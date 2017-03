Mi agüita amarilla

El mundo del deporte ha puesto a nuestro alcance algunas unidades de medida que vienen a facilitarnos la vida porque nos evitan hacer muchos cálculos numéricos. Porque si a ti te dicen que el pasado verano hubo un incendio en tal monte donde se quemaron 1.000 hectáreas, pues te quedas un poco igual. Sí, que será una burrada, pero solo cuando sabes que esa superficie es el equivalente a unos 2.000 campos de fútbol, nuestra mente se hace una idea de la magnitud de la tragedia. Y eso que cada campo tiene sus propias medidas. No es lo mismo el Camp Nou que el Juan Rojas, pero sabemos que es algo grande. Así que imagínate 2.000 de ésos.

Ahora, que si lo que queremos medir es algo líquido, qué mejor manera de hacerlo que usar la piscina olímpica. Si algo equivale a una piscina olímpica debe ser por fuerza algo descomunal. Y no porque sepamos que dentro caben unos dos millones y medio de litros de agua. Es que la comparamos con el rectángulo al que la promotora llamaba piscina en el plano con lo que te engañaron para comprarte el piso y vemos claramente la diferencia entre lo que es algo grande y lo que no es más que un cochino aljibe.

Dicen ahora que en España el consumo anual de cerveza equivale a casi 1.380 piscinas olímpicas. Poco me parece. Son 46,5 litros por habitante, pero lejos aún de los 134 de la República Checa o los 116 de los alemanes. Y ahora es cuando fantaseamos con sumergirnos dentro de una de esas piscinacas llenas hasta arriba de cerveza. Lo cual es irónico, ya que es algo que hacemos desde pequeños. Porque no hacía falta que vinieran aquellos científicos canadienses a decirnos que en las piscinas la gente se mea. Y qué mejor para miccionar que el consumo masivo de cerveza. Sí, todos lo hemos hecho. Otra cosa es admitir que seguimos haciéndolo. Y no ya en la piscina de los pequeños para poder echarles las culpa, sino en las olímpicas. En ésas donde caben, repito, dos millones de litros de agua, de cerveza o de agüita amarilla.