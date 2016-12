El año de la mediocridad

Acaba el año y es momento de hacer balance para la UD Almería. La verdad es que hay que hacer un ejercicio de memoria muy grande para encontrar algún momento destacado en este 2016 que termina. Dos entrenadores ha tenido el conjunto rojiblanco en este curso: Gorosito y Soriano. El primero será recordado por su extensa cabellera, el segundo por sus partidos como futbolista. De momento Soriano en el banquillo no termina de tener el mismo efecto que ejercía con las botas. Sí, después de mucho pensar me ha venido a la cabeza el momento más feliz para los aficionados de la UD Almería.

Y no es ni más ni menos que el empate conseguido en Córdoba en la última jornada de la pasada Liga (1-1). Ya sé que el pasteleo de los últimos minutos del partido hacen de la consecución del objetivo algo con menos valor sentimental, pero después de tantos meses de miedo, la ciudad de Almería respiró tranquila como si de un mal sueño se tratase. Este final de 2016 ha quedado demostrado que no era un mal sueño, es una realidad que el conjunto rojiblanco se ha convertido en un equipo mediocre y vulgar. Sin ningún atisbo de la grandeza que tuvo en años anteriores en cuanto a juego y resultados en la categoría de plata. Eso quedó en el olvido. ¿Y a quién le echamos la culpa de tanta mediocridad?

Pues evidentemente el entrenador y los futbolistas (no todos) se han visto superado por las circunstancias. No han estado al nivel esperado, eso es una evidencia. Y luego está la parte directiva, encabezada por el presidente Alfonso García, que tomar decisiones acertadas lo que se dice acertadas, en este 2016 han brillado por su ausencia. No es cuestión de enumerarlas todas…

Aquí, desde la majestuosa Puerta del Sol donde les escribo, el ambiente navideño es incesante. Y desde la perspectiva que me da ver las cosas desde la lejanía, me invade la tristeza al escuchar cómo ese equipo al que todo el mundo le caía bien, agradaba al aficionado neutral y estaba en boca de muchos por el esfuerzo que realizaba al estar en la élite, ha quedado relegado a la pena que provoca en ese aficionado al fútbol que ve cómo la UD Almería pasa los partidos sin algo llamativo con lo que quedarse.

Yo me sigo aferrando a las galopadas de Fidel y la magia de Pozo. Visto que los rojiblancos se han convertido en un equipo plano y mediocre, por lo menos que la calidad de los dos futbolistas mencionados anteriormente, unida a la irrupción del almeriense Puertas, me alegren el recuerdo del 2016. Estoy convencido de que el 2017 nos traerá mejores perspectivas de futuro…peores no.